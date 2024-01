Caldaie a biomassa | come chiedere i contributi per la sostituzione in Emilia Romagna

(Di martedì 30 gennaio 2024) Bologna, 30 gennaio 2024 – Da ottobre 2025 stop ai mezzi diesel Euro 5, nuovi fondi per cambiare le, acquistare bici elettriche e rinnovare i mezzi pubblici. Sono solo alcuni dei provvedimenti che sono stati inseriti all’interno del nuovo Piano dell’aria della Regione. approvato oggi dall’Assemblea legislativa. Il nuovo piano (Pair 2030) recepisce le direttive Ue e prevede investimenti complessivi per 154 milioni di euro, con l'obiettivo di ridurre di 637 milioni di euro la spesa sanitaria legata a malattie collegabili all'inquinamento. IMAGOECONOMICA Queste misure – che contemplano anche la realizzazione di piste ciclabili, nuove norme per la gestione dei liquami e per le aziende agricole in modo da ridurre l'emissione di ammoniaca – riguardano i Comuni di pianura con ...

Costa di meno un una stufa a pellet o una caldaia a condensazione Pompa di calore o pannelli solari In questo articolo proviamo a vedere insieme un ...Solo in Lombardia, dove si contano 500mila impianti a biomassa, ARPA ha rilevato che il 39% delle emissioni ...Si può arrivare a usare la caldaia anche un mese in meno all’anno, cosa non banale oggi” ...Il limite massimo di spesa è in questi casi pari a 60.000 euro. L’ecobonus al 50% potrà essere utilizzato anche per l’acquisto e la posa in opera di caldaie a biomassa, in questo caso il limite di ...