Calciomercato | un altro ribaltone | Niang accetta l’Empoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Continui ribaltoni sul futuro di M’Baye, ex calciatore del Milan. Dopo un iniziale rifiuto, l’attaccante hato il corteggiamento deled è pronto ad arrivare in Italia. La squadra di Davide Nicola è tornata pienamente in corsa per la salvezza dopo gli ultimi risultati positivi in campionato: 4 punti contro squadre del calibro di Monza e Juventus. In particolar modo il pareggio contro l’ex capolista del campionato di Serie A ha rilanciato le ambizioni del club e anche le quotazioni sul. Nelle ultime ore sono andati in scena altri contatti e il calciatore hato il trasferimento.