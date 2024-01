Calciomercato – Salta il trasferimento di Kean all’Atletico Madrid

Colpo di scena nella trattativa Napoli -Udinese per Nehuen Pérez : la conferma last-minute di Ostigard mette in dubbio il grande investimento per il ... (napolipiu)

Il Milan vorrebbe prendere Merih Demiral in questi ultimi giorni di Calciomercato . Ma è alto il 'rischio' di restare così com'è in difesa (pianetamilan)

Non si è concretizzata la trattativa per il passaggio al Napoli di Nehuén Pérez, calciatore argentino dell’Udinese. Il club azzurro è reduce dal ... (calcioweb.eu)

Il Milan in questa finestra di Calciomercato ha cercato un rinforzo in difesa , ma al momento il colpo invernale non è arrivato… Il Milan sta ... (dailymilan)

(Adnkronos) – È sfumato il passaggio di Moise Kean all’Atletico Madrid . Secondo quanto riporta Sky Sport la trattativa per il trasferimento in ... (periodicodaily)

ROMA Scatta il countdown per la fine del Calciomercato invernale. A poco più di 48 ore dallo stop ai trasferimenti fremono le trattative delle società che cercano di puntellare le loro rose in vista ...Salta definitivamente il trasferimento di Nehuen Perez al Napoli. Il difensore argentino resterà a Udine e di conseguenza Ostigard resterà a disposizione di Walter Mazzarri.Quando giochi come braccetto in una difesa a 3, quello che conta sono altre qualità: tempismo, rompere la linea, tenere la linea, andare a fare lo scivolamento, essere bravo nel salto ...me sfugge la ...