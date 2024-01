Calciomercato Milan – Resta viva l’ipotesi Demiral | e su Lacroix …

Il Milan continua a puntare Merih Demiral per la difesa, ma non è facile. Osservato Lacroix del Wolfsburg ...Per loro i tifosi si inventarono anche il famoso “Pioli is on fire”, ma le cose sembrano essere cambiate drasticamente, come spesso succede nel mondo del calcio. Forse ti può interessare Milan Maignan ...Tre giorni alla fine del mercato invernale, cinque mesi all`inizio di quello estivo. In casa Milan è sempre calciomercato e si stanno disegnando le strategie presenti.