Calciomercato Milan | Marco Pellegrino verso il prestito | c’è anche la Sampdoria

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 gennaio 2024), il difensore argentinovail: su di lui ci sono Hellas Verona ePotrebbe sembrare uno scherzo, ma non lo è. Ilpotrebbe concludere ilriducendo la rosa, al posto che aumentarla con nuovi innesti. Sì, perché dopo settimane di nomi per la difesa, la dirigenza non ha voluto affondare nessun colpo. Da Brassier a Kouassi, passando per Buongiorno e Chalobah, fino ad arrivare a Kiwior e Demiral. Come si dice in questi casi, tutto fumo e niente arrosto… L’ultima speranza per Stefano Pioli si chiama Merih Demiral, ex conoscenza del calcio italiano, attualmente in Arabia all’Al-Ahli. E’ lui il possibile colpo last minute,se molto difficile. ...