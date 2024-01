Calciomercato Milan | difesa | ecco perché le trattative sono saltate

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilin questa finestra diha cercato un rinforzo in, ma al momento il colpo invernale non è arrivato… Ilsta cercando un difensore centrale dall’inizio del mercato invernale per sopperire alle difficoltà degli infortunati. Ma al momento il fatidico colpo non è arrivato, la finestra disi chiude il 31 gennaio alle ore 20:00. Motivo per cui Furlani e Moncada hanno ancora tempo, se pur poco. Al momento Stefano Pioli potrebbe riavere Malick Thiaw, poi dovrebbe tornare a disposizione Fikayo Tomori verso metà febbraio e verso marzo invece dovrebbe essere il turno di Pierre Kalulu. Ma i tifosi sichiesti il motivo del mancato arrivo per la, edle...