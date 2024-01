Calciomercato Milan | Corsport | resta aperta la pista Demiral

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 gennaio 2024), secondo il Corriere dello Sport lache porterebbe a Merihdell’Al-Ahli è ancora viva… Sono gli ultimissimi giorni di. Ilsi era posto l’obiettivo di prendere un altro difensore centrale, ma dopo il ritorno anticipato di Matteo Gabbia dal prestito con il Villareal e l’acquisto di Filippo Terracciano dall’Hellas Verona, la dirigenza rossonera non ha più forzato la mano in nessuna occasione. Sono circolati davvero tantissimi nomi, a partire da Brassier del Brest e Kouassi del Siviglia. Nessuno però ha convinto il club rossonero a pieno. Così, con il passare dei giorni si stanno avvicinando sempre di più i rientri in rosa dei lungodegenti, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw, che danno conferme alla dirigenza di non intervenire ...