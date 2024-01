Calciomercato Milan | colpo last minute! La decisione del club

(Di martedì 30 gennaio 2024), ecco ilIlha deciso, spunta il nome sul quale si proverà a stringere nelle ultime ore. Ilsi prepara a quello che sarà il rush finale di mercato. Dopo aver messo a segno poche, pochissime operazioni tra entrata ed uscite (Gabbia e Terracciano dentro, cessione di Krunic), ilrossonero adesso vuole stringere per operare alla corte di Stefano Pioli un giocatore che possa fare al caso del tecnico. Certo, non si può pensare che si vadano a spendere cifre esorbitanti, soprattutto adesso che ilsta cercando una quadra anche sotto il punto di vista economico. Anche perchè, va detto, il futuro della guida tecnica è tutt’altro che definito. Pioli potrebbe non sedere più sulla ...

Il Milan in questa finestra di Calciomercato ha cercato un rinforzo in difesa , ma al momento il colpo invernale non è arrivato… Il Milan sta ... (dailymilan)

Alessandro Buongiorno (Torino) era e resta un obiettivo di Calciomercato del Milan per l'estate che verrà. In difesa serve un grande colpo (pianetamilan)

Il Milan ha individuato nel turco il rinforzo ideale per la difesa del Milan e vuole provarci fino alla fine di questa sessione di mercato Il calciomercatoinvernale è agli… Leggi ...Probabilmente era ovvio che sarebbe andata a finire così. Che, cioè, il Milan si sarebbe spremuto fino all'ultimo secondo prima di portare a casa un nuovo elemento per la propria rabberciata difesa.Demiral Milan: niente da fare Il difensore ha espresso questa volontà sul suo futuro. Le ULTIME notizie di mercato Merih Demiral non lascerà, e non vuole lasciare, l’Al Ahli in questi ultimi giorni ...