Calciomercato Milan – Attaccante | dopo Zirkzee il Diavolo vede Sesko

Marco Pellegrino può lasciare il Milan in prestito in questo Calciomercato invernale per giocare con maggior continuità. Tutte le opzioni (pianetamilan)

Il Milan ha le idee chiare per il mercato: c’è un obiettivo in cima alla lista della spesa della dirigenza rossonera Continua la caccia del Milan a un difensore per la retroguardia… Leggi ...Il problema persiste da un po’. Negli ultimi quattro anni, arrivati a questo punto della stagione, il Milan inizia a subire qualcosa in più delle altre squadre. Esempi: annata 2020-21, 25 reti incassa ...Ferguson Juve, nuovi contatti anche per il centrocampista del Bologna! I dettagli e gli aggiornamenti di mercato Nella lista di Giuntoli e Manna per il centrocampo c’è anche Ferguson del Bologna. Come ...