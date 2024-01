Calciomercato Lazio | idea Whittaker | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Laguarda in Inghilterra per rinforzarsi: a Lotito e Fabiani piace il profilo di Morgan ReeceLaguarda in Inghilterra per rinforzarsi: a Lotito e Fabiani piace il profilo di Morgan Reece. L’attaccante del Playmouth Argyle ha segnato ben quindici gol in ventotto partita, oltre a sei assist. Un bottino importante e un profilo low coast che potrebbe essere utile per i biancocelesti.