Calciomercato Inter | caccia al bomber per l’estate | che trio con Lautaro e Thuram!

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il mercato invernale difficilmente regale qualche botto negli ultimi giorni rimanenti. Le big hanno già puntellato le rispettive rose e pensano già a programmare la prossima sessione. Dopo aver più volte accarezzato l’idea di rinforzare il reparto offensivo, l’ha scelto di rimandare ogni discorso al. Il colpo, del resto, è già servito da tempo.: ufficiali i contatti con Taremi Se prima si trattava solo di voci, seppur alquanto veritiere, adesso quelle voci diventano ufficiali. L’ha comunicato al Porto di aver contattato Taremi per firmarlo a parametro zero in estate. Un atto dovuto, formale. Il calciatore iraniano, attualmente impegnato in Coppa d’Asia con la propria nazionale, firmerà un triennale con i nerazzurri ai quali si unirà a partire dalla prossima ...

