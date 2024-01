Calciomercato | il Real spaventa il Liverpool | tentativo per Van Dijk

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le ultime sull’interesse delMadrid per Virgil Vandeldopo l’addio di Jurgen Klopp. I dettagli Momento di incertezza in casadopo l’addio di Jurgen Klopp. Secondo quanto riportato da Defensa Central, ilMadrid vorrebbe approfittarne in estate per portare in Spagna Virgil Van. Il difensore olandese si è detto ancora incerto sul futuro senza Klopp e per questo potrebbe decidere di lasciare i Reds. Il suo contratto è inoltre in scadenza nel 2025.