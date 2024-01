Calciomercato Fiorentina | interesse per Reyna del Borussia Dortmund

(Di martedì 30 gennaio 2024) Daniele Pradè e Joe Barone hanno messo gli occhi su Gio, giocatore del, per rafforzare la rosa Daniele Pradè e Joe Barone hanno messo gli occhi su Gio, giocatore del, per rafforzare la rosa in vista delle prossime partite delladi Serie A, Coppa Italia e Conference League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo statunitense classe 2002 sembrava vicino al trasferimento al Nottingham Forest nei giorni scorsi, ma l’operazione è saltata. Il club viola, dunque, vuole riuscire a sfruttare questa situazione diche si è creata last minute.

"Ci saranno delle entrate ma non ci facciamo prendere per la giacca" FIRENZE - "Il mercato è un momento sempre particolare, si lavora tanto la ... (ilgiornaleditalia)

L'esperto di calciomercato di Sky Sport, sull'argomento, scrive: "Giovanni Reyna è cresciuto proprio nelle giovanili del Borussia Dortmund. L'ultimo sondaggio della Fiorentina, alla ricerca di un ...Situazione analoga per quanto riguarda la Fiorentina: sia Nzola che Beltran, fino a questo momento, non hanno infatti convinto, con i viola pronti a muoversi in entrata in sede di mercato. Ed il ...L'ottimo rapporto tra il centrocampista e Massimiliano Allegri potrebbe anche facilitare l'affare con la Fiorentina. Uno dei profili che potrebbe piacere all'Inter in vista della prossima sessione ...