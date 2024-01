Calciomercato Fiorentina | incontro per Belotti | si cerca l’intesa

"Ci saranno delle entrate ma non ci facciamo prendere per la giacca" FIRENZE - "Il mercato è un momento sempre particolare, si lavora tanto la ... (ilgiornaleditalia)

Fiorentina su Belotti: c’è l’ok del calciatore ...Il Gallo Belotti potrebbe essere uno dei colpi in extremis di questo calciomercato invernale che si appresta ormai alle battute finale – la chiusura ...e proverà a chiudere le due operazioni nelle ultime ore di questo calciomercato invernale. La società rossoblù ha intensificato i contatti con la Fiorentina e la fumata bianca per il difensore sembra ...ROMA Scatta il countdown per la fine del Calciomercato invernale ...L’idea è Bonaventura della Fiorentina. In uscita i bianconeri registrano lo stop per la cessione di Kean all’Atletico Madrid a ...