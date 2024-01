Calciomercato Empoli | oggi arriva Niang | gli aggiornamenti

(Di martedì 30 gennaio 2024) M’Baye, ex attaccante del Milan, sarà presto un nuovo giocatore dell’. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa M’Baye, ex attaccante del Milan, sarà presto un nuovo giocatore dell’. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’arrivo dinel comune toscano è previsto nella giornata di. L’attaccante torna dunque in Italia dopo le esperienze con Torino, Milan e Genoa, con la speranza di avere più di qualche minuto sotto la guida di Davide Nicola.

Atteso oggi l'arrivo di Niang per le visite mediche e la firma con l'Empoli. L'attaccante torna dunque in Italia dopo le esperienze con Torino, Milan e Genoa. L'attaccante senegalese è quindi il ...Nonostante le viste mediche superate la trattativa che può portare Kean, accostato al calciomercato Milan, dalla Juventus all’Atletico Madrid è in stand by. Come riportato da Sky Sport infatti, lo ...Tutto invariato rispetto agli ultimi aggiornamenti. Il gol di Baldanzi, accostato anche al calciomercato Milan, contro la Juventus non ha cambiato l’ordine delle idee dell’Empoli. Come riportato da ...