Calciomercato Cagliari | blitz per un difensore del Milan in corso | ecco il nome nuovo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilin questi ultimi giorni della finestra diestivo si sta dedicando in maniera incessante alla ricerca di unda inserire in rosa. Dopo la cessione di Goldaniga al Como c’è ancor più bisogno di aggiungere il profilo di unalla squadra di Claudio Ranieri. Diversi i nomi accostati al, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Inter vince a, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni, Serie A Pavoletti commenta la partita contro lo Spezia. Le dichiarazioni, possibile ritorno di Bakayoko in estate? La situazione Dalla Spagna: ...

Calciomercato Cagliari , Claudio Ranieri in questi ultimi giorni si aspetta un innesto a centrocampo come Touré Il Cagliari vuole regalare un innesto ... (calcionews24)

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Rai Sport nel corso di Calcio Totale: "Bloccata la trattiva per Perez: De Laurentiis è poco convinto dell'investimento e comunque ...L'Angola non ha mai raggiunto le semifinali di Coppa d'Africa: Luvumbo e compagni ci proveranno venerdì, contro la favoritissima Nigeria.Tutti i tifosi del Toro e chi ama davvero il calcio hanno atteso ieri con grande ansia di sapere il responso dello specialista per Alessandro Buongiorno. In ballo c’era un’operazione ...