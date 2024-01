Calciomercato | affondo per Gudmundsson nell’ultimo giorno

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 30 gennaio 2024) Albert Gudmudsson è il profilo su cui stanno lavorando le big della Serie A per la prossima stagione: ma c’è chi tenta l’anticipo immediato. L’attaccante islandese è decisivo per il Genoa di Alberto Gilardino che si è affidato ai suoi colpi magici per riuscire ad arrivare a una salvezza tranquilla e con largo anticipo rispetto al ruolino di marcia delle altre concorrenti alla permanenza in Serie A. I suoi numeri sono molto importanti in questa stagione, inoltre è uno dei leader del gruppo e sa che lavorando ancora in questo modo molto presto potrebbe arrivare la grande occasione di giocare per una big. Con 9 gol e 2 assist in 20 presenze in Serie A fino a questo momento,si candida a essere uno dei nomi più chiacchierati della prossima estate, quando il Genoa dovrà fare i conti con tutti i top club che lo vorranno.: offerta ...