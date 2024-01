Calcio | Xavi Sarò sempre del Barça | lavoro poco apprezzato logora

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Ho preso la decisione tempo fa, in questo momento serviva lòa scossa", dice il tecnico azulgrana BARCELLONA (SPAGNA) - "Il mionon è stato valorizzato a sufficienza e questo pensiero mi, non si tratta di non saper gestire la pressione, ma si dimentica che siamo arrivato in uno dei per

"Il giorno in cui capirò di esserlo e o di non avere il sostegno dei giocatori andrò via", dice il tecnico azulgrana BARCELLONA (SPAGNA) - "Se non ... (247.libero)

"Il giorno in cui capirò di esserlo e o di non avere il sostegno dei giocatori andrò via", dice il tecnico azulgrana BARCELLONA (SPAGNA) - "Se non ... (ilgiornaleditalia)

Blaugrana eliminati ai supplementari dall'Athletic Bilbao MADRID (SPAGNA) - Dopo la bruciante sconfitta in finale di Super Coppa Spagnola per mano ... (ilgiornaleditalia)

'Ho preso la decisione tempo fa, in questo momento serviva lòa scossa', dice il tecnico azulgrana BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Il mio ..."Non sono stato valorizzato in generale. Questa cosa mi logora. Ho la sensazione che qualunque cosa tu faccia non venga valorizzata. Non è per ...Al termine della sfida contro il Villarreal, Xavi Hernandez ha annunciato l'addio al Barcellona al termine della stagione.