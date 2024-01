Calcio Serie D Caso D’Orsi e mercato | attesa Carpi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024)Salvo sorprese, oggi Francesconon sarà all’antistadio per la ripresa degli allenamenti col. Il centrocampista romano si è ammutinato da martedì scorso per farsi cedere al Renate (trattativa però già sfumata) e dopo la richiesta della società di presentarsi già sabato per la rifinitura pre-Pistoiese ha inviato un certificato medico di indisponibilità che lo esenta anche per tutta la giornata oggi. Senza ulteriori certificati la società biancorossa si aspetta dunque chesi renda disponibile dalla giornata di domani, mercoledì 31. Sopra si diceva salvo sorprese, perché il giocatore potrebbe di sua iniziativa comunque avvisare la società e anticipare il rientro già a oggi, scenario al momento però poco verosimile. La parola giusta è infatti rientro, perché sarà poi ila ...