Calcio Il mercato invernale chiude l’1 febbraio a Roma

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si svolgerà a, presso l’Hotel HiltonEur La Lama, i prossimi 31 gennaio e 1, la fase finale della sessionedel2023-2024 organizzata da Adicosp, Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi presieduta da Alfonso Morrone. Le aree dedicate alle trattative saranno aperte dalle 9.30 alle 19 del 31 gennaio e dalle 9.30 alle 20 del primo, in sostanza il termine ultimo per i trasferimenti. Una due giorni che non darà solo modo agli addetti ai lavori di concentrarsi sulma sarà un evento dedicato a tematiche legate al mondo delin senso più ampio, come la riforma del lavoro sportivo, l’integrazione del gaming nell’industria calcistica, ...

Il calciomercato invernale sta volgendo al termine ma molte squadre cominciano già a pensare alla sessione estiva, quando sono previste grandi manovre. Uno dei nomi più chiacchierati è quello di ...Come riportato da calciomercato.com, i biancocelesti avrebbero sondato Benjamin Garré, attaccante classe 2000, in forza al Klub Krilja Sovetov di Samara, squadra della massima divisione del campionato ...quanto basta per farsi notare da tutti, Beppe Marotta in primis. Calciomercato Roma, il Galatasaray in pressione su Celik: si intensificano i contatti per il terzino giallorosso La Roma è alle ...