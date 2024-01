Calcio | Gravina | ' c' è contrazione errori e nostri arbitri hanno qualità | più usati all' estero'

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "? C'è un dato che si proietta a livello internazionale: togliendo l'ultima giornata sono state giocate 206 partite di Serie A, con 1076 check da Var, di questi sono stati rilevati 91, 82 corretti e 9 non corretti. Andando sulle percentuali senza Var ci sarebbe meno del 9% di, di fatto ridotto allo 0,84% rispetto allo 0.89 degli anni precedenti. C'è unadi. C'è grandedeia livello internazionali sono i più utilizzati, il 15%". Lo ha spiegato il presidente della Figc Gabrielenel corso della conferenza stampa post Consiglio. "Abbiamo il coordinatore della Fifa italiano, della Uefa italiano e della Concacaf italiano, e diverse Leghe e federazioni ci chiamano per avere im ma noi non riusciamo a comprenderne la", ha aggiuntoche ha anche informato il Consiglio di aver messo appunto "un esposto alla Procura della Repubblica" dopo il programma delle Iene, "per accertare la veridicità o meno dell'incappucciato e se sono fondate alcune accuse" e "se lo fossero chiediamo che alcune fattispecie vengano perseguite".

