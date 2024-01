Calcio | Fiorentina Sottil e Gonzalez regolarmente al lavoro

(Di martedì 30 gennaio 2024) In vista della sfida con il Lecce Italiano ritrova Biraghi, che ha scontato la squalifica FIRENZE - Seduta di allenamento con rosa divisa in due gruppi quella che ha svolto quest'oggi laal centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli. I giocatori che sono scesi in campo dal 1' contro l'In

In vista della sfida con il Lecce Italiano ritrova Biraghi, che ha scontato la squalifica FIRENZE (ITALPRESS) - Seduta di allenamento con rosa ...La Juventus che sogna lo scudetto cerca un centrocampista. L’idea è Bonaventura della Fiorentina. In uscita i bianconeri registrano lo stop per la cessione di Kean all’Atletico Madrid a causa di ...Movimenti di fine mercato in casa Cagliari: i sardi, dopo aver ceduto Capradossi e Goldaniga, sono alla ricerca di un centrale di difesa e uno dei nomi messi in.