Calcio femminile | le migliori italiane della 14ª giornata di Serie A Elena Linari tuttofare | Filangeri sugli scudi

(Di martedì 30 gennaio 2024) E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 14° turno del campionato didiA 2023-2024. Andiamo a indicare quali sono state leazzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corsoconclusasi nel week end.(ROMA) – Ha trovato la sua sesta rete in questaA (la prima in casa): almeno due in più rispetto a qualsiasi altro difensore nei maggiori cinque campionati europei 2023/24. Inoltre, nessuna giocatriceRoma ha segnato più gol nel torneo in corso (sei anche Évelyne Viens). Un dato decisamente significativo, da associare alla sua figura di leader nella retroguardia giallorossa. BENEDETTA GLIONNA (ROMA) – Ha messo a disposizione di ...