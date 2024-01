Calcio - Eccellenza Fanani | Vittoria cruciale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Bella partita del River Pieve che, in casa contro il Valdinievole Montecatini, ritorna a conquistare i tre punti dopo due sconfitte consecutive. Soddisfatto l’allenatore Pacifico. "Si tratta – ha commentato il trainer – di unaveramente importante, avvenuta contro una squadra diretta concorrente. Nel corso del primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni importanti e, intorno al 40’, su cross di Pieretti, ha segnato di testa Magera che ha, inoltre, giocato anche molto bene per tutto l’arco del match". "Nel secondo tempo – aggiunge– abbiamo amministrato bene la partita. Il Valdinievole Montecatini si è reso pericoloso, ma Biggeri ha salvato il risultato. Abbiamo meritato di vincere. Devo, inoltre, aggiungere che, nel primo tempo, non ci è stato concesso un rigore che, a nostro parere, era evidente". ...