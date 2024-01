Calcio donne serie B Razzolini e compagne vanno ko col Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Termina con una sconfitta il girone d’andata dell’Arezzo femminile nel campionato diB. Domenica al Comunale, infatti, a gioire è stato il, che ha piazzato i colpi vincenti negli ultimi venti minuti di gara. Nel primo tempo le amaranto meritano qualcosa di più, main tre circostanze diverse non riesce a concretizzare. Nella ripresa l’Acf continua ad attaccare ma il gol del vantaggio è solo sfiorato per due volte da Nocchi. Quando le energie cominciano a calare, le felsinee colpiscono: al 72’ Kustrin lanciata in profondità batte Holzer poi, a quattro minuti dalla fine, Gelmetti chiude i giochi. Punteggio troppo severo per le ragazze di Eracleous, che però dovrà lavorare per ritrovare la via del gol, che manca da 180 minuti. La sfida di domenica prossima a Ravenna vale già un pezzo di salvezza.