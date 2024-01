Cade mentre fa surf su cofano auto | morto dopo 9 giorni

(Di martedì 30 gennaio 2024) E'novedi ricovero, nel reparto di rianimazione di Treviso, il giovane di 18 anni che tentando di 'are' suldi un'mobile in movimento era caduto rovinosamente sull'asfalto, provocandosi gravi lesioni alla testa. Il ragazzo, Lorenzo Pietrushi, di origini albanesi e residente con la famiglia a Ormelle (Treviso), era stato trasportato d'urgenza nel nosocomio trevigiano e le sue condizioni erano apparse subito critiche. A chiamare i soccorsi erano stati gli amici del giovane, che avevano trascorso la serata insieme per festeggiare il compleanno del cugino della vittima. Era proprio il cugino, con la patente ottenuta da pochi mesi, alla guida della vettura sul cuiha voluto esibirsi Lorenzo. Quasi certamente il 18enne, che frequentava ...

ODERZO (TREVISO) - Fino all'ultimo all'istituto Obici, la scuola superiore che si trova in via Masotti, i compagni di classe e tutto il personale aveva sperato che ...(ANSA) - TREVISO, 30 GEN - E' morto dopo nove giorni di ricovero, nel reparto di rianimazione di Treviso, il giovane di 18 anni che tentando di 'surfare' sul cofano di un'automobile in movimento era c ...