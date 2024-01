Bucchioni | «Sinner? Allegri si è allargato L’Inter non si accontenti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024)ha presentato la partita tra Inter e Juventus, ritornando alle parole diche ha citato alla vigilia dell’Empoli Yannick. NO ACCONTENTARSI ? Su Sportitalia, Enzonel suo punto delle otto ha parlato dello scontro diretto: «Derby d’Italia che forse deciderà lo scudetto. Incuriosito dalla frase di: noi comeloro Djokovic. Si è un po’, non prevedeva questo pareggio con l’Empoli, che ha permesso aldi vincere a Firenze e ripassare davanti con una partita da giocare. Nerazzurri in condizioni favorevoli, c’è da sfruttare il trend psicologico.non faccia come all’andata e quindi accontentarsi. La Juventus dal canto suo deve fare una prestazione straordinaria a San Siro, ...