Brutte notizie per Fedez | archiviata la querela contro il Codacons

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Archiviato il caso Nessuna buona notizia in vista né pr Chiara Ferragni né per. Nelle ultime ore è stata arcivita la suarivolta al. Secondo il tribunale di Roma lava“per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo“. Lasi riferisce al 2021. Ilaveva parlato di pubblicità occulta da parte diin confronti un noto brand sportivo durante il concerto del primo maggio. In quell’occasione, tra l’altro,arrivò a scontrarsi con i vertici aziendali della Rai accusati dal rapper di volerlo mettere a tacere. Il, accusò, inoltre il rapper di avere testi delle canzoni omofobi.così decise di ...