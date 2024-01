Brevetti standard essenziali SEP | nuove regole per promuovere l’innovazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 gennaio 2024) La commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (JURI) ha adottato con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e 10 astensioni, la sua posizione sullenorme a sostegno dei cd.(SEP). Questiproteggono tecnologie all’avanguardia, come il Wi-Fi o il 5G,per unotecnico. Per esempio, nessun prodotto Internet of Things (IoT) può essere sviluppato senza utilizzare i SEP. I SEP, inoltre, svolgono un ruolo chiave nello sviluppo di veicoli connessi, città intelligenti e tecnologie per mitigare i cambiamenti climatici. Gli obiettivi L’obiettivo di queste norme è, in particolare, quello di incoraggiare i titolari e gli esecutori di SEP a innovare nell’UE e creare prodotti basati sulle più recenti tecnologie ...