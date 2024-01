Brescia | trovato il corpo del runner scomparso in montagna

(Di martedì 30 gennaio 2024) È stato riinildi Fabio Ferrari, ildi 55 anni di cui si erano perse le tracce il 28 gennaio a Bovegno, in provincia di. Si tratta del terzo escursionista morto innell'arco di pochi giorni nelno. Il 27 gennaio, in due zone differenti, sono infatti deceduti un 44enne, Sergio Bologna, e un 54enne, Adriano Vergolio.

