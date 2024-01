Brescia | operaio muore investito da un treno mentre lavora nella stazione di Chiari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 gennaio 2024) Joao Rolando Lima Martins,di 51 anni che stavando in un cantiere, è morto poco dopo la mezzanotte travolto da unalladi, nelno. L’uomova per una ditta esterna. È statoda unche probabilmente la vittima non ha visto arrivare per la nebbia fitta. Di nazionalità portoghese, era dipendente della società Rebaioli, con sede a Darfo Boario Terme, ditta esterna a Rfi. È statodalBergamo-Napolisi trovava sui binari per svolgere lavori ad un traliccio dell’alta tensione. La Procura diha aperto un’inchiesta e attende le relazioni per ricostruire nel dettaglio ...