Brescia | operaio di 51 anni travolto e ucciso da un treno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tragedia sul lavoro nelno. Undi 51è statoda unmentre lavorava sui binari. È accaduto la scorsa notte nella stazione di Chiari. Sul posto si è recata la polizia ferroviaria che stanno ancora accertando la dinamica. Non è escluso che all’incidente mortale possa aver contribuito la fitta nebbia che copriva la zona. Il 51enne Rolando Joao Lima Martins, nato in Portogallo e dipendente di una ditta di Darfo Boario Terme, si trovava sui binari per lavorare alla posa di un cavo dell’alta tensione. Secondo una prima ricostruzione l’e la sua squadra erano sul cantiere diversi minuti prima del blocco della circolazione dei treni. Poi, per motivi ancora da chiarire, è statoda unItalo partito da ...