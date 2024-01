Brescia | Fabio Ferrari trovato morto in Val Trompia Era scomparso da due giorni

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – E' stato risenza vita il corpo dell'uomo di 55 anni del quale si erano perse le tracce da due. L'uomo era uscito nella mattinata di domenica per effettuare una escursione tra i sentieri di Bovegno, in Val, ma non è più tornato a casa ed è scattato l'allarme. Il 55enne,

Fabio non rientra a casa e non si hanno più sue notizie! E’ partito per una uscita di corsa da graticella frazione di Bovegno, qualcuno lo ha per caso sentito, incontrato o avuto modo di sapere il suo ...È stato ritrovato senza vita il runner di 55 anni di cui si erano perse le tracce domenica mattina a Bovegno, nel Bresciano. L'uomo, Fabio Ferrari, ingegnere di professione, si ...Sarebbe caduto nel vuoto per cento metri. Fabio Ferrari è il terzo escursionista morto in montagna nell'arco di pochi giorni in provincia di Brescia. Sabato infatti in due zone differenti della ...