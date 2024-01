Brazao saluta l’Inter | novità sull’accordo per la cessione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024)non ha avuto fortuna ale per lui adesso è in vista un nuovo trasferimento. Il portiere fa ritorno in patria, in Brasile, e ci sono. LA– Gabrielnon riuscirà a esordire in gare ufficiali con. Il portiere brasiliano classe 2000 domani è previsto che torni in patria, per firmare col Santos. La, rispetto a quanto si diceva in questi giorni quando si parlava di nuovo ennesimo prestito, è che prima di trasferirsi al Peixe risolverà il suo contratto con. Aveva un accordo coi nerazzurri fino al 30 giugno 2025, ora la nuova intesa col Santos sarà fino a tutto il 2026. L’operazionenon è però tutta gratis:manterrà una ...