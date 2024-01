Brazao | per l’addio all’Inter tutto fatto | discorso chiuso Ritorno

Leggi tutta la notizia su inter-news

per quanto riguarda. Il portiere brasiliano, chenon ha giocato neanche un minuto ufficiale, ritorna in patria. ADDIO ? Si chiude il trasferimento dial Santos. L'Inter lascia andare il portiere brasiliano, che era arrivato in nerazzurro nell'estate del 2019. A Milano non è mai riuscito a giocare ufficialmente, venendo ceduto in prestito sia in Spagna che in Serie B tra Albacete, Oviedo, Spal e Ternana. Contratto (2025) risolto con l'Inter. A confermare lo status dell'operazione anche Matteo Moretto di Relevo. Il club nerazzurro dovrebbe avere una percentuale del 30% sulla futura rivendita.