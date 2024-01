Braglia | «Sommer-Nzola | come fa ad essere rigore? Prende palla!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ha destato perplessità ilconcesso alla Fiorentina per il contatto fra. L’ex portiereritiene che non fosse fallo dello svizzero: le sue parole a TMW Radio– Queste le parole di: «, era? Allora togliamo le mani ai portieri e facciamo portieri volanti.puòun intervento del genere? Si vede nettamente chela palla. Se non dobbiamo più accettare gli scontri di gioco. Imprudenza? Che deve fare, mette le mani dietro? Per me ha preso prima la palla, non puoi dareper imprudenza. Su Maignan abbiamo detto che non era fallo. Bisogna dare la stessa interpretazione ...