Bovisio Masciago | chiusa per 15 giorni la “Stella di Dubai” Finto circolo creativo | vero bar mal frequentato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024)(Monza e Brianza), 30 gennaio 2024 – Ufficialmente, si presentava come unri, gestito da una donna marocchina. Con tanto di registro degli associati.. In realtà, era tutto un escamotage per funzionare da bar, senza alcuna autorizzazione. Nella mattina di oggi, gli agenti della polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza - Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS), unitamente a militari della Stazione carabinieri di, hanno provveduto alla chiusura per una durata di 15nei confronti dell’Associazione di promozione Sociale “di” di Boviso. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal ...