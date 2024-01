Bovegno | il runner Fabio Ferrari ancora non si trova Era andato a correre da solo per sentieri

(Di martedì 30 gennaio 2024) Provaglio d’Iseo (Brescia) – C’è angoscia e preoccupazione, a Provaglio d’Iseo, per la scomparsa di, 55 anni, di cui da domenica non si hanno più notizie. Sportivo, escursionista e, l’uomo è uscito domenica mattina per una corsa. Ha raggiunto in auto Graticella, frazione di, e da lì è partito daper una corsa in solitaria lungo i. Quando però non è rientrato a casa, la moglie si è allarmata, tanto più che non riusciva nemmeno a raggiungerlo al telefono. Sono stati allertati i soccorsi. In campo sono scesi i tecnici della V Delegazione Bresciana. Dopo la richiesta d’intervento sono partite le operazioni, nelle zone primarie. Con il Cnsas, Stazione di Valtrompia, stanno operando il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del ...

