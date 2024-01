Bottega Veneta apre a Milano la prima boutique disegnata da Matthieu Blazy

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 gennaio 2024)ha una nuova casa. Una, nella storica Galleria Vittorio Emanuele II, tra il Duomo e il Teatro alla Scala, che va ad aggiungersi allegià esistenti in Via Montenapoleone e Via Sant'Andrea. «Nel negozio sono presenti molteplici esperienze spaziali», nelle parole di, «Volevo trasmettere l'idea di un interno domestico richiamando l'architettura modernista italiana in contrasto con l'estetica di un'astronave. E catturare l'intimità e l'immaginazione del vestirsi». Due piani uniti da una scenografica scala curvilinea, piccoli tavolini, sedute in pelle verde, tappeti in lana, scaffalature, il legno di noce caratterizza lo spazio interno alternato a una combo di materiali quali il vetro e il marmo che riprendono ...