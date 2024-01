Botte e mazzate al padre | 35enne arrestato e portato in carcere

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gorle (Bergamo), 30 gennaio 2024 – Era l’incubo della famiglia: maltrattava e picchiava da almeno 5 anni ile di recente aveva pure provato ad accoltellarlo. Il tutto per ottenere denaro per l’acquisto di droga in particolare cocaina. Ora ilè statodai carabinieri per maltrattamenti ed estorsione ai danni del papà dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare inemessa dal Tribunale di Bergamo. Il trentacinquenne, dall’ottobre 2018, era diventato il terrore del: offese quotidiane, minacce, percosse, vessazione psicologiche. Nell’estate del 2023, aveva aggredito il genitore con una mazza in legno, colpendolo al capo e provocandogli una vistosa ecchimosi. L’ultima violenza lo scorso 17 gennaio 2024, quando aveva aggredito il...

