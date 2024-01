Borse Ue positive | svetta Milano Sale l’attesa per la Fed

Il 31 gennaio il governatore Powell annuncerà la decisione sui tassi. Pil Ue 2023 leggermente sotto le attese. Euro su 1,08. Spread in area 150 punti (ilsole24ore)

In agenda gli indici delle imprese in gennaio e le scorte di greggio Usa. La Banca del Canada decide sui tassi, ma gli investitori guardano alla Bce (ilsole24ore)

I listini cercano di reagire dopo le parole della presidente Bce che alla vigilia ha ipotizzato un taglio dei tassi non prima dell’estate, mentre nel ... (ilsole24ore)

I dati sui prezzi al consumo di dicembre sono il primo test chiave per prevedere i tempi dei possibili tagli dei tassi da parte della Fed. Dollaro ... (ilsole24ore)

Borse Ue positive - mercato del lavoro Usa ancora forte. A Milano vola Leonardo

A dicembre in America calano le richieste di nuovi sussidi di disoccupazione. In Germania inflazione in linea con le attese. Petrolio e gas frenano ... (ilsole24ore)