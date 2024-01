Borse di studio | nei guai 7 iscritti di Unimore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ci sono anche sette posizioni di studenti dial vaglio della guardia di finanza di Bologna nella maxi-indagine che ha individuato un sistema fraudolento che ha consentito, a oltre 300 studenti stranieri degli atenei dell’Emilia-Romagna, di ottenere l’indebita assegnazione didiper un importo complessivo di circa un milione di euro, in parte finanziate con risorse del Pnrr. Tra questi anche sette studenti dell’università di Modena e Reggio: quattro presunte false dichiarazioni Isee e tre presunti falsi contratti di affitto in appartamenti tra le due città emiliane che condividono l’ateneo. Il sistema, ideato da cinque cittadini asiatici (pakistani, indiani, azeri, iraniani e iracheni) di cui tre ex studenti dell’ateneo bolognese, prevedeva la falsificazione dei documenti che i connazionali appena ...