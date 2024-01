Borsa | Milano bene con le banche dopo Wall street | Europa tiene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzol'avvio di: Francoforte e Amsterdam crescono di un timido 0,2%, con Parigi in crescita dello 0,4% e Londra di mezzo punto percentuale.(+0,9%) e soprattutto Madrid, che sale dell'1,2%: entrambi i listini sono spinti dallai conti del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva) il cui titolo corre del 4%. In leggero rialzo lo spread Btp-Bund sui 152 punti base, in aumento del 2% a 28,7 euro al Megawattora il gas. Calmo il petrolio sui 77 dollari al barile. In questo contesto in Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione spicca lo scivolone del 12% a 1,33 euro di Saipeml'incidente senza feriti della nave posatubi Castorone al largo delle acque ...