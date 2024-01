Borsa | l' Europa positiva dopo i dati sulla crescita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Borse europee positivedel Pil di alcune delle principali economie. Elementi utili per le prossime valutazioni della Bce sul fronte del taglio dei tassi. Poco mossi, intanto, i rendimenti dei titoli di Stato, con gli investitori che guardano alle prossime mosse della Fed. Sotto i riflettori anche l'impatto delle tensioni geopolitiche, in particolare nel Medio Oriente. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0826 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. InMadrid (+0,7%), Londra (+0,5%) e Parigi (+0,2%). Poco mossa Francoforte (+0,07%), con il Pil della Germania in calo dello 0,3% nel 2023. I principali listini sono sostenuti dal comparto informatico (+0,6%), in scia con l'andamento della vigilia di Wall Street. In luce i finanziari (+0,5%) che guardano ...