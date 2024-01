Borsa | l' Europa conclude positiva | bene Madrid +1 | 5%

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mercati azionari del Vecchio continente in rialzo: lamigliore della giornata è stata quella di, spinta dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (+6% dopo i conti), che è salita dell'1,5% finale. Seguono Londra e Parigi in crescita entrambe dello 0,4%, con Francoforte in aumento dello 0,2% e Amsterdam dello 0,1%.

Mentre a Wall Street gli occhi sono tutti per i conti di Microsoft e Alphabet, tra i protagonisti fin qui del rally dei tecnologici innescato dagli investimenti sull'intelligenza artificiale, i dati ...MILANO- Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo dopo l’avvio di Wall Street: Francoforte e Amsterdam crescono di un timido 0,2%, con Parigi in crescita dello 0,4% e Londra di mezzo pun ...Saipem ha subìto oggi un pesante calo in borsa, fino al -9,5 per cento, dovuto a notizie provenienti dall'Australia e dal Medioriente.