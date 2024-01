Borsa | l' Asia chiude in calo con la Cina | pesa Evergrande

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le Borsetiche chiudono in, apntite dai listini cinesi che scontano i timori provocati dalla vicendae da una crescita economica che stenta a ripartire. Sotto i riflettori resta il tema del taglio dei tassi d'interesse, in vista delle nuove indicazione della Federal Reserve. Positiva Tokyo (+0,11%). Sul mercato valutario lo yen torna a rafforzarsi sul dollaro, a un valore di 147,20, e sull'euro a 159,50. A contrattazioni ancora in corso in netta flessione Hong Kong (-1,7%), Shanghai (-1,2%), Shenzhen (-2,1%), Seul (-0,1%) e Mumbai (-0,3%). Sul versante macroeconomico in arrivo il Pil dell'Eurozona, Germania, Francia, Italiane Spagna. Previsti anche l'indice dei prezzi alla produzione dell'Italia, la fiducia dei consumatori dell'Eurozona, i consumi in Francia e l'inflazione in Spagna. Dagli Stati ...