Borsa | i dieci titoli ad alto rendimento che nel 2023 hanno reso il 26%

(Di martedì 30 gennaio 2024) La teoria dei Dog of the Dow nata a Wall Street e applicata in Piazza Affari: da Mediobanca a Mediolanum le società con ilpiù elevato del dividendo

A2A andamento in negativo da inizio dell'anno il prezzo ha un primo appoggio a 1,64€. Hera massimi annuali e poco sotto la zona di resistenza a 3,250€ ...Bene difesa e lusso, Generali sale prima di Investor day (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 gen - Tra gli altri titoli del Ftse Mib, [...] ...Sul grafico weekly si può osservare come il prezzo di OVS dieci giorni fa sia sceso, arrivando al primo livello di supporto a 2,050€. Da questo livello è ora in ribalzo ma per ripartire deve chiudere ...