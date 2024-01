Borsa Hong Kong chiude a -2 | 32% con liquidazione Evergrande

La Borsa di Hong Kong estende i guadagni per la terza seduta consecutiva, in scia al taglio dello 0,50% annunciato ieri dalla Banca centrale cinese ... (quotidiano)

Il titolo di Saipem Spa, azienda attiva nel settore dell'energia e delle infrastrutture, è crollato in Borsa dopo la conferma dell'incidente su una nave al largo dell'Australia ...Giu' Byd: delude stima utile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - Chiusura in netto calo per le Borse cinesi su cui ha pesato l'ordine di liquidazione del gruppo immobiliare Evergrande, ...Borse asiatiche contrastate, con i listini cinesi sotto pressione ...Il giudice Linda Chan del tribunale di Hong Kong il 29 gennaio ha deciso la liquidazione di China Evergrande, che con oltre 300 ...