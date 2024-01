Borsa | Europa accelera e guarda a Wall Street | Milano +0 | 8%

(Di martedì 30 gennaio 2024) Borse europeeno a metà mattinata con gli investitori concentrati sugli esiti delle trimestrali e in vista, dopo i dati sulla crescita economica, delle prossime mosse delle banche centrali sul taglio dei tassi. Dopo la Bce ora tocca alla Fed ed alla Banca d'Inghilterra con i rendimenti dei titoli di Stato che sono poco mossi. Sul versante valutario l'euro sale a 1,0843 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2% in vista dell'avvio didove i future sono negativi. In luce Madrid (+1,1%). Bene anche(+0,8%), Londra (+0,6%), Parigi (+0,4%) e Francoforte (+0,1%), con quest'ultima che sconta il dato negativo del Pil nel 2023. I listini sono sostenuti dalle banche (+0,9%), alle prese con le trimestrali nell'ambito delle quali la spagnola Bbva (+4,7%) ha messo a segno un utile del 2023 ...

Ha chiuso in coda alle altre Borse europee Piazza Affari nella prima seduta della settimana in cui la Fed annuncia la propria decisione sui tassi, ... (quotidiano)

Borse europee accelera no a metà mattinata con gli investitori concentrati sugli esiti delle trimestrali e in vista, dopo i dati sulla crescita ... (quotidiano)

Sul versante valutario l'euro sale a 1,0843 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2% in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono negativi. In luce Madrid (+1,1%). Bene anche ..."Il Comune sarà promosso alla Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà all’Allianz MiCo di Milano da domenica 4 a martedì 6 febbraio". Lo comunica l’assessore al Turismo e Commercio Giampiero Ma ...43 euro per MWh, in diminuzione del 2,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il gestore dei mercati energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica. I volumi di energia elettrica ...