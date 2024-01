Borsa | bene Milano e Madrid con le banche | forte Stellantis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024)trainano le Borse europee grazie ai conti del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (chiusura in aumento del 6%) che hanno spinto i titoli bancari: in Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dell'1,29% a 30.623 punti, l'Ftse All share in rialzo dell'1,19% a quota 32.787.è salita dell'1,5% finale, con Londra e Parigi in crescita entrambe dello 0,4%, Francoin aumento dello 0,2% e Amsterdam dello 0,1%. Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è in leggero rialzo: il differenziale ha concluso la seduta a 152 punti base, contro i 149 dell'avvio di giornata, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,78%. Euro stabile a 1,08 dollaro contro il dollaro. Il prezzo del gas è salito sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a febbraio ha ...